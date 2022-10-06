Marmaris Belediye Başkanı Oktay vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Pandemi nedeniyle ara verilen ziyaretin ilkini Molakent Sitesi'ne yapan Başkan Oktay yeni projelerin müjdesini verdi.

Her fırsatta ortak akla vurgu yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, vatandaşları dinlemek ve ortak çözüm yolları üretmek için ilçe sınırları içinde yer alan sitelere ziyaret başlattı. Pandemi sürecinde ara verilen ziyaretlerin ilk durağı Molakent sitesi oldu. 'Daha güzel bir Marmaris için, kapınızı çalıyoruz, ortak akılda buluşuyoruz' sloganıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde Başkan Mehmet Oktay'a Meclis üyeleri Hasan Yaylalı ve Cengiz Kaya eşlik etti.

“Üç buçuk yıllık görev süresi içinde pandemi, turizmdeki düşüş, yangınlar gibi birçok sorunla karşılaştık” diyen Başkan Oktay, “Özellikle turizm gelirlerindeki düşüşü, bu sektördeki odalar ve STK'larla birlikte hareket ederek aştık. Bunun da olumlu yansımalarını kent olarak gördük. Sektörde toparlanma devam ediyor. Hedefimiz sezonu uzatmak” ifadelerini kullandı.

Konuşmasını Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin sürdüren Başkan Oktay, “Ana arterlerde asfaltlama çalışmasını çoğaltmayı düşünüyoruz. Maliyet anlamında daha fazla tutsa da konfor açısından düşündüğümüzde asfaltı daha uygun buluyoruz” şeklinde konuştu. Bütçeye de değinen Oktay, Belediye'nin mali durumunun seçimden sonra devir aldıkları noktadan daha iyi olduğunu belirtti. Özellikle Belediyenin hiçbir mülkünü satmadan bu bütçe disiplinini sağladıklarına da vurgu yapan Belediye Başkanı Oktay israfı önleyerek, daha tasarruflu davrandıklarını da ifade etti.

Başkan Oktay konuşmasında yeni projeler için de tarih verdi. En öncelikli projelerinin yeni bir hizmet binası olduğunu kaydeden Oktay, “Sürecin sonuna geldik, İller Bankası'ndan kredinin onaylanmasını bekliyoruz. Bu kış aylarında yeni binamızın temelini atmayı hedefliyoruz. Yeni hizmet binamızı Datça yolu üzerindeki büyük alışveriş merkezinin orada bulunan kendi arsamıza yapacağız. Yeni bir kültür merkezi projemiz de var. Proje tamamlanmak üzere, ihaleye çıkıp bu kış yeni kültür merkezi için de ilk kazmayı vuracağız. Kültür merkezinin altında da yaklaşık 140-150 araçlık yeraltı otoparkı yapacağız” diyerek sözlerini noktaladı.