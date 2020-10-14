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Marmaris Belediye Gençlikspor çalışmalara başladı

Marmaris Belediye Gençlikspor hem altyapı hem de spor okullarında yeni dönem çalışmalarını başlattı.

Pandemiyle ilgili her türlü tedbirin alındığı tesislerde öğrenciler deneyimli antrenörler eşliğinde spor yapıyor.


Tesislerde öncelikle Marmaris Belediyesi ekipleri sürekli olarak dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Salonların içi, oturma yerleri, kullanılan araç gereçler, toplar, toplu kullanım alanları, tuvaletler gibi yerler sürekli olarak dezenfekte ediliyor ve ilaçlanıyor. Tesislere girişlerde ateş ölçümü yapılan çocukların da sağlık durumları sürekli kontrol altında tutuluyor.


Kurallardan taviz vermeden çalışmaları yürüttüklerini söyleyen kulüp yetkilileri, “Spor hayatımızın bir parçası. Pandemiyle birlikte biz de çeşitli önlemler alarak çocuklarımıza spor yaptırmaya, onlara istedikleri branşı öğretmeye çaba gösteriyoruz. Her gün dezenfekte edilen tesislerimizde bu kurallardan taviz vermeden çalışmalarımızı yürütüyoruz” diye konuştu.

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