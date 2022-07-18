Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmetlerine devam eden Marmaris Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda ücretsiz internet hizmeti başlattı.

Marmaris Belediyesi ilçede bir ilki daha hayata geçirdi. Marmaris Belediyesi, kentin en işlek bölgesi olan 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda ücretsiz internet hizmeti başlattı. Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin, TC kimlik numaraları ve cep telefonu numaraları ile gelen şifreyi girdikten sonra istedikleri zaman bu hizmetten yararlanabilecekleri belirtildi. Bir kişinin haftada 5 GB ücretsiz wi-fi hizmetinden faydalanabileceği de açıklandı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Cep telefonlarıyla beraber internet hepimiz için önem arz eder hale geldi. Biz de sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda vatandaşlarımızın ve Marmaris'e gelen misafirlerimizin ücretsiz, hızlı ve güvenli bir internet bağlantısı ile tüm dünyadaki gelişmelere anında ulaşabilmeleri için halkımızın yoğun olarak bulunduğu 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda ücretsiz internet hizmetini başlattık. İlerleyen günlerde wi-fi hizmetini ihtiyaç bulunan bölgelere de taşıyacağız” dedi.