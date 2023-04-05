Marmaris Belediyesi 2022 Faaliyet Raporu meclisten geçti

Toplantıda görüşülen Marmaris Belediyesi 2022 yılı idari faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Belediye Başkanı Oktay, toplantıda yol yapımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Marmaris Belediyesi'nin Nisan ayı meclis toplantısı Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıda 10 gündem maddesi karara bağlandı. Toplantıda 2022 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edilirken, encümen ve ihtisas komisyonu seçimleri de yapıldı.

Toplantının açılışında söz alan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yat limanı bölgesinde yürüttüğü yenileme çalışmalarına ilişkin görüşlerini paylaştı. Marmaris Belediyesi'nin kendi sorumluluk alanı içinde yaptığı çalışmaların Nisan ayı ortasında biteceğine işaret eden Başkan Oktay, istendiği takdirde yat limanında yürütülen çalışmalara ekip desteği verebileceklerini kaydetti.

Başkan Oktay konuşmasında şu açıklamaya yer verdi; “Mart itibariyle turizm sezonunu açmış bulunmaktayız. Büyük otellere konuklarımız giriş yaptı. Tüm kente iyi bereketli güzel bir sezon diliyorum. Bununla beraber yollarla ilgili şikayetler var. Bizim kendi sorumluluk alanımızdaki yol çalışmalarını bu ay ortası itibariyle çok büyük bir oranda tamamlayacağız. Bununla birlikte bizim vitrinimiz dediğimiz yat limanında eleştiriler söz konusu. Zaman zaman ben de yaptığım ziyaretlerde çalışmaların ağır ilerlediğini görüyorum. Bizler Marmaris Belediyesi olarak kendi programlarımızı tamamladıktan sonra arzu ettiği takdirde Büyükşehir Belediyesi'ne personel takviyesi yapıp oradaki çalışmayı bir an önce tamamlayabiliriz. Marmaris'in vitrininin o inşaat görüntüsünden bir an önce uzaklaşması için gerekli katkıyı sağlamaya hazırız. Meclisimizin huzurunda da bu durumu iletmiş olalım.”

Gündem maddelerinin görülmesinin ardından son madde olan 2022 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi sırasında Belediye Başkanı Mehmet Oktay, meclis başkanlığını Başkanvekili Ethem Sayar'a bıraktı. Faaliyet raporu değerlendirilmesinin ardından oylamaya geçildi. Oylamada Marmaris 2022 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantıda, encümen ve komisyon üye seçimleri de yapıldı. Yapılan gizli oylamaya göre encümen üyeliğine Selçuk Evci, Cengiz Kaya seçildi. İmar komisyonuna Selçuk Evci, Zülal Akyüz, Burak Demirtaş ve Süleyman Eroğlu; Plan ve Bütçe Komisyonuna Zülal Akyüz, Ali Aygün, Aylin Yüksel ve Mustafa Gökmen; Kültür Sanat ve Turizm Komisyonu'na da İhsan Öztürk, Ali Kırlı, Zülal Akyüz ve Mustafa Karacan seçilen isimler oldu.