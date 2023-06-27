Marmaris Belediyesi bayram mesaisinde

9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla tatilci akınına uğrayan Marmaris'te, belediye ekipleri teyakkuz halinde bayram mesaisi yapıyor. Yerli ve yabancı yüzbinlerce turisti ağırlayan ilçede halkın huzur ve güven içinde tatil yapması için tüm tedbirleri alan belediye, sürekli kontrollerle işi sıkı tutuyor.

Zabıta ekipleri; herhangi bir rezervasyon yapmadan, kalacak yeri olmadan Marmaris'e gelerek halk plajları, parklar, yeşil alanlar veya banklarda geceyi geçiren vatandaşların oluşturacağı kötü görüntüye meydan vermemek için sabahın erken saatlerinden itibaren denetimler yapıyor. Plajlar veya diğer noktalarda uyuyan vatandaşlar varsa bunları kaldırarak olumsuz manzaralara izin vermiyor. Gün boyu ve gece de denetimler yapan zabıta ekipleri seyyar satıcılara göz açtırmazken gürültü yaparak çevreyi rahatsız edenlere de müdahale ediliyor. Kurallara uymayanlara idari işlem uygulanıyor.

Temizlik personeli de yine sabah erken saatlerden itibaren plajları, sahil ve yürüyüş yollarını temizleyerek bu bölgeleri yeni güne hazırlıyor. Öte yandan yoğunluk nedeniyle özellikle temizlik konusunda aksama yaşanmaması için Park ve Bahçeler ile Destek Hizmetleri ekipleri de temizlik İşleri personeline destek oluyor.