Marmaris Belediyesi birçok noktada çalışmalarını sürdürüyor

Bir yandan prestij cadde uygulamalarına devam eden belediye ekipleri sorunlu noktalara da müdahale ediyor.

Marmaris Belediyesi Fen İşleri ekipleri ilçenin birçok noktasındaki yol yapım ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Ekipler gerek kent merkezinde gerekse kırsal mahallelerde hummalı bir şekilde çalışıyor. Bir yandan prestij cadde uygulamalarına devam eden belediye sorunlu noktalara da müdahale ediyor.

Turizm sezonu yaklaşırken çalışmalarına hız veren Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yaz aylarında kültür sanat faaliyetlerinin ana merkezi olan Amfi Tiyatro'nun da yolu olarak bilinen Hatipirimi Mahallesi 148 Sokak'ta yol ve üst yapı yenileme çalışmalarını tamamladı. Asfalt serimi de yapılan 450 metre uzunluğundaki güzergahta yeşil bant uygulamaları, cep otoparkları, görme engelli vatandaşlarımız için hissedilebilir yüzey uygulamalı kaldırım, yağmur suyu tahliye hatları ve ızgaraların yapımı gerçekleştirildi. Peyzaj çalışmaları devam eden caddede çift şeritli bisiklet yolu düzenlemesi yapılarak geçen sene yapımı tamamlanan İnönü Caddesi'ndeki bisiklet yoluna bağlantısı sağlandı.

Marmaris Belediyesi ayrıca Armutalan Mehmet Akif Ersoy, Ayhanlar, Süleyman Demirel, Fevzi Çakmak caddeleri ile Hatipirimi 138 Sokak'taki yol yapım ve üst yapı yenileme çalışmaları da hızla sürdürüyor. Ayrıca İçmeler Atatürk Caddesi'nde sona gelen çalışmalar Cumhuriyet Caddesi'ni de kapsayacak şekilde genişletilirken Hatipirimi 139 Sokak'ta da yenileme çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçenin her noktasına yetişmeye çalıştıklarını belirterek, “Marmaris'i yenilemeye ve güzelleştirmeye devam ediyoruz. Fen işleri ekiplerimiz de gerek kırsalda gerekse merkezde her noktaya ulaşıyor. Özellikle yaz mevsimi gelmeden çalışmaları tamamlamanın gayretindeyiz. Hem halkımız hem de tatil için gelecek misafirlerimizi rahat ettireceğiz” diye konuştu.