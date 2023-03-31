Marmaris Belediyesi, Çamlı Mahallesi'nde iftar yemeği verdi

İlk iftar yemeği Çamlı Mahallesi'nde verilirken, yüzlerce kişi orucunu birlikte açtı.

Ramazan ayı boyunca düzenlenecek iftar sofralarının ilki Çamlı Mahallesi'nde kuruldu. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Yardımcıları Burak Demirtaş, İhsan Öztürk, Ali Zağlı, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı, CHP'li yöneticiler, Belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarı Kerim Ekinci, birim amirleri ve mahalle sakinlerinin katıldığı iftar yemeği programı Çamlı Mahallesi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Mahalle yaşayanlarının yoğun ilgi gösterdiği iftar yemeği dualarla başladı. Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerden komşularla iftar sofralarında buluşacaklarını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Mahalle iftarlarımızın ilkinde Çamlı Mahallesi sakinlerimizle aynı sofrada buluştuk. Muhtarımız ve mahalle sakinlerimizle iftar açarak, ülkemizin aydınlık yarınları için dua ettik. İftar yemeğimize katılan tüm hemşehrilerime teşekkür eder, hayırlı ramazanlar dilerim” ifadelerini kullandı. İftar yemeğinden sonra Karadenizliler Derneği'ni de ziyaret eden Oktay, burada da vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.