Marmaris Belediyesi, Çetibeli'nde çöp poşeti dağıttı

Marmaris'te bayram yoğunluğu başlarken Marmaris Belediyesi de çevreye karşı duyarlılık oluşturmak için Çetibeli'nde tatilcilere içinde çöp poşeti bulunan torbalardan dağıttı. Kontrol Noktası'nı ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Oktay da tatilcilerden doğaya karşı duyarlı olunmasını rica etti.

Her bayram sonrasında ormanlık alanlar, sahiller, seyir tepeleri gibi noktalardan tonlarca çöp toplayan Marmaris Belediyesi bu bayram değişik bir çalışmaya imza attı. 9 günlük bayram tatili için gelen tatilcileri ilçeye giriş noktası olan Çetibeli'nde karşılayan belediye ekipleri, doğaya karşı farkındalık oluşturmak için tatilcilere içinde çöp poşeti ve şeker bulunan torbalardan dağıttı. Çetibeli Kontrol Noktası'nda içinde çöp poşeti, dezenfektan, ıslak mendil, şeker ve Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın mesajının yer aldığı torbalardan dağıtan ekip tatilcilerden de büyük ilgi gördü. Ekipler 1000 adet torba dağıtımı gerçekleştirdi.

Kontrol Noktası'nı ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Oktay da bazı tatilcilere hoş geldiniz diyerek torbalardan hediye etti. Marmaris'i ziyaret eden vatandaşlara "hoşgeldiniz" diyerek karşılayan Başkan Oktay, “Hep beraber ağız tadıyla bir bayram geçirmek için sizlerden çevremize karşı daha dikkatli ve duyarlı olmanızı rica ediyorum. Doğaya sahip çıkalım, Marmaris'in keyfini ağız tadıyla çıkaralım” diye konuştu. Oktay, Kontrol Noktası'nda görev yapan jandarma ve polis ekiplerini de ziyaret ederek kolaylıklar diledi.