Marmaris Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Marmaris Belediyesi Fen İşleri ekipleri sel felaketinin yaşandığı İçmeler Mahallesi'ndeki çalışmalara ağırlık verdi. Ekipler diğer mahallelerdeki bakım ve onarım işlerine de devam ediyor.

Marmaris Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin ilçenin çeşitli noktalarındaki bakım onarım çalışmaları devam ediyor. 4 Aralık gecesi yaşanan sel felaketinin ardından İçmeler bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler diğer mahallelerdeki faaliyetlerini de sürdürüyor.

Sel bölgesi İçmeler'de yol, altyapı ve üstyapıyla ilgili çalışmalar yürüten ekipler bozulan noktalarda tamirat gerçekleştiriyor. Menderes Caddesi, Namık Kemal Caddesi ve ara sokaklarda parke sökümü ve tamir yapan ekipler, Dereözü'nde dere ve kanalların açılmasıyla ilgili çalışmaya devam ediyor. Gökbel Camisi bahçesinde yağmur nedeniyle göçen taş duvarın tamirine başlayan Fen işleri çalışanları ayrıca Org. Mustafa Muğlalı Caddesi, Yat Limanı, Beldibi Adnan Menderes Caddesi'nde yol ve karo tamiratına başladı.

Yaşanan sıkıntılara rağmen Marmaris'in ihtiyaç duyulan her noktasında çalışmaya devam ettiklerini söyleyen belediye yetkilileri “Yaşadığımız sel felaketi nedeniyle son 10 gündür İçmeler mahallesine ve çevre yerlere ağırlık verdik. Buradaki şartlar biraz olsun normale dönünce diğer mahallelerdeki bakım ve onarım çalışmalarını da hızlandırdık” diye konuştu.