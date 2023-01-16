Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri durmak bilmedi

Marmaris'in sorunsuz bir üst yapıya kavuşması için tüm gücüyle çalışan Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 2022 yılında da hiç durmadan çalıştı. 2022 yılı içerisinde meydana gelen sel felaketleri ile çıkan yangınlarda da olağanüstü gayret gösteren müdürlük bütün olumsuzluklara rağmen tüm gücüyle hiç durmadan çalıştı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hem merkezde hem de uzak mahallelerde sıcak asfalt, parke, beton, sathi kaplama, kaldırım, refüj, meydan düzenlemesi ve bakım-onarım gibi bir çok işe imza attı. Armutalan, Beldibi, İçmeler, Turunç, Hisarönü, Turgut, Selimiye, Bayır, Bozburun dahil olmak üzere mahallelerde toplamda 50 bin metrekare parke yol yapıldı. Ayrıca Çetibeli, Orhaniye, Hisarönü, Karaca, Turgut, Çamlı ve Adaköy'de toplam 90 bin 660 metrekare asfalt yol yapımı gerçekleştirildi.

Prestij projelerden biri olan Yunus Nadi Caddesi'nin bin 400 metre uzunluğunda 21 bin metrekare alanlı 2. etap düzenlemesinin yanı sıra yılın son çeyreğinde İçmeler İsmet İnönü Caddesi, Atatürk Caddesi ile 186 sokak ve 148 sokaklarını içerisine alan prestij yol çalışmalarına başlandı. Alanda cep otoparkları, yeşil bant uygulamalarının yanı sıra 30 araçlık genel otopark alanı ile bisiklet yolu düzenlemesi yapılarak şehir içi bisiklet yolu ağına bir yenisinin eklenmesi hedefleniyor. Prestij cadde olarak yapılan İnönü Caddesi'nin devamı olan noktalarda da çalışmalara devam edildi.

Kırsal mahallelerde bulunan muhtarlık binalarının revizyonu çerçevesinde Karaca Mahallesi muhtarlık binasının iyileştirilmesi ve düğün salonu çevre düzenlemesi yapılırken bölge sakinlerinin talepleri doğrultusunda Turunç Mahallesi'nde çok amaçlı salon ve pazaryeri binasının yapımı tamamlandı.

Marmaris'in gözde tatil merkezlerinden biri olan Selimiye Mahallesi'nde de çok amaçlı salon binası halkın kullanımına açılırken, 2 bin 500 metrekare alanlı sahil bandı yürüyüş yolu altyapısıyla birlikte yenilenerek daha modern ve konforlu bir görünüme kavuştu.

Ayrıca Adaköy-Aktaş mevkiinde alt yapı ve üst yapı düzenleme çalışması gerçekleştirildi. Yağmur sularının sağlıklı tahliyesi için menfez yerleştirilen yolda dolgu, şarampol ve yol tesviye çalışmaları yapılarak toplam 38 bin 500 metrekare asfalt yol halkın kullanımına sunuldu.