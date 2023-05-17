Marmaris Belediyesi Galart ekibini ve dansçı konukları ağırladı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen 18. Uluslararası Marmaris Halk Dansları Festivali için Marmaris'e gelen Galart ekibi ve dansçı konuklar Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti.

Bu tarz organizasyonlara her zaman destek verdiklerini söyleyen Oktay, “Marmaris'in adının kültürle, sanatla duyulmasını istiyoruz. Bu nedenle yapılan bu organizasyon da bizim için çok önemli. Ekiplere "hoş geldiniz" diyor, tüm halkımızı gösterilere davet ediyorum” dedi. Yabancı konukların ülkelerinden getirdiği hediyeleri kabul eden Oktay, onlara günün anısına armağan takdim etti. Organizasyon çerçevesinde dansçılar 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda, 18 ve 20 Mayıs akşamları 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda gösterilerini sergileyecek. Her iki akşam da ücretsiz olarak izlenebilecek performansların başlama saati ise 20.00 olarak belirtildi.