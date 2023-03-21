Marmaris Belediyesi, huzurevi sakinlerinin gönlünü aldı

Marmaris Belediyesi Dinlenme ve Huzurevi sakinleri, Burunucu Macera Parkı'nda kendilerine özel günde, Belediye tarafından tertiplenen programda güzel havanın tadını çıkardı.

Yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 18-24 Mart haftasında kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde Marmaris Belediyesi Dinlenme ve Huzurevi'nde kalan sakinler için etkinlik düzenlendi. Huzurevi sakinleri Burunucu Macera Parkı'nda ağırlandı. Etkinliğe Kültür -Sosyal İşler Müdürü Suzan Zift ve Zabıta Müdürü Muhittin Ergin de katıldı. Dinlenme ve Huzurevi görevlileri de büyükleri yalnız bırakmadı.

Güzel havanın eşlik ettiği etkinliğe katılanlar bol bol sohbet etti. Etkinlik sonunda günün anısına yaşlılara minik hediyeler dağıtılırken, hatıra fotoğrafları çektirildi. Huzurevi sakinleri başta olmak üzere tüm ulu çınarlara sağlıklı ve huzurlu bir yaşam dileyen Kültür Sosyal İşler Müdürü Suzan Zift, “Sizler yaşanmışlıklarınızla bizlere yol gösteriyorsunuz. Tüm yaşlılarımız bizim için çok kıymetli. Sadece bir gün değil her gün yanınızdayız” dedi.