Marmaris Belediyesi İçmeler'in çehresini değiştirdi

Türkiye'nin önde gelen turizm beldeleri arasında yer alan Marmaris'te sezon hazırlıkları tamamlandı. Kış dönemi yurt içi ve yurtdışı fuarlarda tanıtım çalışmaları ile göz dolduran Marmaris Belediyesi yaptığı alt ve üst yapı çalışmaları ile göz doldururken, İçmeler Mahallesi'nin üç caddesinde yapılan çalışmalar ile yeni görünümüne kavuştu.

Yaz aylarının en çok turist alan noktalarından biri olan İçmeler'de Marmaris Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar sonucu üç ana cadde yepyeni bir görünüme kavuştu. 2021 ve 2022 yıllarında yaşanan orman yangınlarının ardından kış aylarında yaşanan sel felaketleriyle gündeme gelen mahallenin dört bir yanında yenileme çalışması gerçekleştirildi.

800 metre uzunluğundaki İsmet İnönü Caddesi ve Atatürk Caddeleri sıcak asfalt kaplanırken; 570 metre uzunluğundaki Cumhuriyet Caddesi de parke yol haline getirildi. Tüm bu çalışmalar sırasında diğer kurumlarla koordineli olarak caddelerin altyapı düzenlemeleri değiştirildi. Bisiklet yolları, araç park yerleri, görme engelli yürüyüş bantları yapıldı ve peyzajı da yenilendi.

“İlçemizi güzelleştirmek, yollarımızı dünyanın incisi Marmaris'imize yakışır hale getirmek için yürüttüğümüz prestij cadde çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz” diyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Göreve geldiğimiz günden itibaren Marmaris'i daha da güzelleştirmek, yenilemek, ilçe sakinlerinin konfor ve rahatını sağlamak hedefiyle çalışmalar yürütüyoruz. Yapılan çalışmalarla Marmaris'in farklı bir çehre kazandırdık. Son olarak da İçmeler'de değişim gerçekleştirdik. Yaptığımız yeni yollar bölgemizin değerini daha da arttırdı. Yepyeni bir çehreyle misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bölge sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.