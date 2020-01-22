İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marmaris Belediyesi kedileri ‘ev'lendirdi

Marmaris Belediyesi, sokak kedilerinin üşümemesi için eski araç lastiklerinden kedi evi yaparak ilçenin çeşitli noktalarına konuşlandırdı.


Marmaris Belediyesi, ilçede özellikle gece saatlerinden hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle sokak kedilerinin üşümemesi için harekete geçti. Ekipler, eski araç lastiklerini toplayarak onları kedi evine çevirdi. Toplanan lastikleri montajladıktan sonra boyayan ekipler bunları ilçenin çeşitli noktalarındaki parklara koydu.


Belediyenin Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından montajı yapılan kedi evleri vatandaşların takdirini kazandı. Şimdilik 10 noktaya kedi evi konuşlandırıldığını ama çalışmanın devam edeceğini söyleyen belediye yetkilileri, “Okullar açıldıktan sonra da öğrencilerimizle bu tür sosyal sorumluluk projelerini birlikte yapacağız. İlçenin birçok noktasında bu kedi evlerini yerleştireceğiz” ifadesini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.