Marmaris Belediyesi, kurban kesim alanlarında ikram noktası oluşturdu

Makine Araç Parkı ve İçmeler'de kurulan kesim alanlarında vatandaşlara çeşitli ikramların sunulacağı alanlar 4 gün boyunca açık kalacak.

Marmaris Belediyesi ilçenin iki kurban kesim noktasında ikram noktaları kurdu. Makina Araç Parkı ve İçmeler'deki kurban kesim noktalarında konuşlandırılan ikram alanlarında kurban kesimi için gelen vatandaşlara ve görevlilere su, çay, çikolata, meyve suyu, bisküvi gibi ikramlarda bulunuluyor. Söz konusu ikram noktaları 4 gün boyunca açık olacak.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da bayram sabahı hem Makine Araç Parkı hem de İçmeler'deki kesim alanlarını ziyaret ederek son kontrolleri yaptı ve kurban kestirmek için gelen vatandaşlarla bayramlaştı.

Marmaris Belediyesi olarak vatandaşların daha rahat bir ortamda kurban ibadetlerini yapmalarını sağlamaya çalıştıklarını söyleyen Oktay, “Rahat bir ortam sağlamak için ekiplerimiz 4 gün boyunca her iki noktada ikram servisleriyle vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Kesilen kurbanların kabul olması dileğiyle, herkese kolaylıklar diliyorum” dedi.