Marmaris Belediyesi okul bahçelerine çocuk parkı yapımını sürdürüyor

Oyun parkı olmayan veya eskiyen okullara, çocuk oyun grupları monte eden Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 2 okula daha yeni çocuk parkı kazandırdı. Çalışmalar çerçevesinde Söğüt İlköğretim Okulu ve Orhaniye İlköğretim Okulu yeni parklarına kavuştu. Orhaniye'deki okula yapılan parkın zemini de kaplanırken Söğüt'te okul idarecilerinin isteği üzerine kum döşendi. Diğer yandan belediyeye yapılan başvurular istikametinde merkezde de birçok okulun yıpranan oyun gruplarına bakım yapılırken bazı oyun aletleri de yenileriyle değiştirildi. Oyun parklarıyla çocuklar için öğretmenleri ve aileleriyle beraber zaman geçirebilecekleri yaşam alanları oluşturuldu.

Okullar için yapılan çalışmaların kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz göreve geldiğimiz günden bu yana pek çok okul bahçesine çocuk parkı kazandırdı. Çocuklar için yaptığımız her hizmet bize büyük mutluluk veriyor. Bu istikamette imkanlarımız ölçüsünde okullarımıza her anlamda destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.