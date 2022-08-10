Marmaris Belediyesi personeline 'hayat kurtaran' eğitim

Marmaris Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü hizmet içi eğitimleri çerçevesinde Zabıta Müdürlüğü'nde görevli personellere ilk yardım eğitimi verilmeye başlandı. Çok Amaçlı Salon'da Boyut İlk Yardım Merkezi eğitmenleri tarafından verilen eğitimler önce teorik sonrasında ise uygulamalı olarak gerçekleştirildi. İlk etapta yaklaşık 20 personelin katıldığı 2 gün sürecek olan eğitimlerde başta temel yaşam desteği, kanamanın durdurulması, olay yerinde ilk müdahaleler gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Eğitmenlerin bilgi paylaşımının ardından, eğitime katılan personeller uygulamalı olarak temel yaşam desteği uygulaması yaptı. Tüm grupların eğitimlerinin tamamlanmasının ardından sınava da tabi tutulacak personellere İl Sağlık Müdürlüğü onaylı ilk yardım sertifikası verilecek.