Marmaris Belediyesi personeline stres kontrolü eğitimi

Marmaris Belediyesi, personelin vatandaşla etkili iletişim kurabilmesi, stresin yol açtığı sebep ve sonuçları öğrenebilmesi ve olayların oluşturabileceği öfke hissini kontrol altına alarak hizmet kalitesini yükseltebilmesi amacıyla öfke ve stres kontrolü konulu hizmet içi eğitim düzenledi. Tüm personellerin katılacağı eğitim programının ilk dersi, Uzman Psikolog Aygül Kılıç tarafından Armutalan Kültür Merkezi'nde verildi. Uzman Psikolog Aygül Kılıç eğitimde, bireylerin öfkelenmesine yol açan süreçleri ve stres anında stresle başa çıkma yöntemlerini anlattı. Öte yandan eğitimde iletişim ve beden dili konusu da ele alındı.