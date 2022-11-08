Marmaris Belediyesi personellerine Stres ve Öfke Yönetimi eğitimi verildi

Marmaris Belediyesi'nde görev yapan zabıtalara ilçe halkıyla iletişimlerini güçlendirmek, iş verimliliğini ve hizmet kalitesini arttırmak amacıyla ‘Stres ve Öfke Yönetimi' konusunda hizmet için eğitim semineri verildi.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görev yapan personele ‘Stres ve Öfke Yönetimi' konularında hizmet içi eğitim verildi. Belediyenin psikoloğu İmge Küçük Bulut tarafından verilen eğitimde zabıtaların yaşadıkları ve yaşayabilecekleri durumlar karşısında öfke kontrollerini nasıl sağlaması ve stresle nasıl başa çıkması gerektiği anlatıldı. Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen eğitime Zabıta Müdürü Muhittin Ergin ile birlikte 45 zabıta personeli katıldı.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitimin amacının bireylerin öfkelenmesine yol açan süreçleri anlamaları ve stres anında stresle başa çıkma becerisini kazanmaları olduğunu ifade eden psikolog Bulut, hizmet içi eğitimlerin süreceğini belirtti.