Marmaris Belediyesi, Ramazan'da halkın yanında

Yardımlaşma ve dayanışma ayı Ramazan'da Marmaris Belediyesi yine ihtiyaç sahiplerinin yanında. Her yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi dar gelirli ailelere erzak yardımı yapılıyor.

Marmaris Belediyesi; Armutalan, İçmeler, Beldibi, Turunç, Bozburun, Çamdibi, Çıldır, Hatipirimi, Kemeraltı, Sarıana, Siteler, Tepe, Adaköy, Bayır, Çamlı, Çetibeli, Hisarönü, Karaca, Orhaniye, Osmaniye, Selimiye, Söğüt, Taşlıca, Turgut, Yeşilbelde mahallelerinde yaşayan ve muhtarlar tarafından dar gelirli oldukları tespit edilen 3 bin kişiye erzak dağıtımına başladı. Yardımlar muhtarlıklar aracılığıyla yapılırken, erzak paketleri bu yıl teker teker ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürülüyor.

Marmaris Belediyesi Ramazan ayı boyunca erzak paketlerinin yanı sıra, Huzurevi Derneğiyle birlikte yardımsever vatandaşların desteğiyle huzurevi mutfağından yemek dağıtımı da yapacak. Yemek kaplarıyla birlikte huzurevine gelen vatandaşlara iftardan 2 saat önce 3 çeşit yemek verilecek. İftar yemeği vermek isteyen yardımsever vatandaşlar 412 88 20 ve 21 numaralı telefondan bilgi alabilir.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri de Ramazan ayı öncesinde ilçedeki camileri dezenfekte etti. Camilerin içinin yanı sıra bahçe, çeşme gibi alanlarını dezenfekte eden ekipler ayrıca bahçelerin bakımını da gerçekleştirdi.

Ramazan ayının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise “Birlik ve beraberlik duygusunun doyasıya yaşandığı mübarek Ramazan ayını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi temenni eder evlere bereket getiren 11 ayın sultanının hayırlı olmasını dilerim” ifadesini kullandı.