Marmaris Belediyesi, sağanak yağışlar sonrası gece gündüz çalışıyor

Sağanak yağışın günlerdir devam ettiği Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye ekipleri taşkınlara ve oluşabilecek kazalara karşı her türlü önlemi aldı, ekipler gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.

Marmaris te dün akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış derelerin taşmasına, kayaların yollara dökülmesine sebep oldu. Marmaris belediyesi ekipleri iş makinaları ile derelerde tıkanmaya sebep olan ağaç ve kaya parçalarını temizledi. Ara ara yoldan düşen kaya parçalarının trafiği aksatması sebebi ile İçmeler ve Asparan arasında çalışma gerçekleştirildi.

Marmaris Belediye ekipleri olumsuzluk yaşanan alanlarda temizlik çalışması yaptı. İş makineleri ile yollar ve dereler temizlenerek karayoluna düşen dal parçaları alındı. Belediye temizlik, fen işleri ve zabıta ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri taşkın olabilecek yollara kum çuvalları ile set koyup gelecek olan seli engelleyeceklerini belirtti. Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk de düzenli olarak çalışmaları yakından takip ederken, ekiplerin yağış boyunca sahada olacağını aktardı.

Meteoroloji verilerine göre sağanak yağışların hafta içi, aralıklarla devam edeceği öğrenildi.