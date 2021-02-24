Marmaris Belediyesi Sanal Fuar'daki yerini aldı

Dünyanın en önemli turizm fuarlarından biri olan Travel Turkey İzmir, Türkiye'de turizm sektörünün ilk sanal fuarı olarak tarihe geçmenin heyecanını yaşıyor. Fuarda dijital stant açacak Marmaris Belediyesi de bu heyecana ortak olacak.

14. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı, 25-27 Şubat 2021 tarihlerinde tarihinde ilk kez sanal olarak düzenlenecek. Türkiye'nin sanal fuar alanı “Digital İzmir Fair” platformunda buluşacak sektör temsilcileri, turizmin geleceğine yön verecek. Sektör profesyonelleri ve seyahat uzmanları, 25-27 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek online etkinliklerde bir araya gelecek. Marmaris Belediyesi de bölgenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla turizm sektörünün ilk sanal fuarı 14. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nda yerini alacak. Travel Turkey web sitesi (ttidigital.izfas.com.tr) üzerinden ziyaret edilebilecek fuarda Marmaris Belediyesi standı A holünde yer alacak. Fuarda ziyaretçi olabilmek için Travel Turkey web sitesi'nde (ttidigital.izfas.com.tr) ziyaretçi panelinde kayıt oluşturarak giriş yapmak gerekiyor.

Yabancı dernek ve kuruluşların destekleri ile güçlenen 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı, uluslararası arenada da kendini gösterecek. Fuarın bu yılki partner ülkesi, doğa dostu turizm anlayışı ile ekoturizmin öncüsü İsveç olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2020-2021 yılının turizm teması ilan edilen Patara Antik Kenti, Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı'nın da teması seçildi. Uzun bir aranın ardından uluslararası buluşmanın heyecanını yaşayan katılımcı ve ziyaretçiler, 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı ile dünya turizm sektörüne dijital bir ayak izi bırakacak.