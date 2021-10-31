Marmaris Belediyesi teyakkuzda

Dün meydana gelen yağmurda ekipler gün boyu kara yollarını temizledi.

Geçtiğimiz ağustos ayında Marmaris'te meydana gelen ve 8 gün süren yangında 13 bin 600 hektarlık ormanlık alan kül olmuştu. Yangının ardından Türkiye'nin en çok yağış alan yerlerinden biri olan Marmaris'te sel ve heyelan endişesi oluşmuştu.

Marmaris Belediyesi yağmur mevsiminin başlamasıyla yağmurda olası tüm olumsuzluklara karşı tedbirleri arttırdı. Dün meydana gelen yağışta İçmeler Turunç yolu, Osmaniye ve Bayır'da ekipler konuşlandıran belediye küçük çaplı toprak kaymalarına anında müdahale etti. Kepçelerle oluşan çamurları, dağlardan inen taşları ve ağaç parçalarını temizleyen ekipler yolların açık kalması için gün boyu çalışmalarını sürdürdü. Zabıta, fen işleri, destek hizmetleri ve temizlik işleri müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Belediye ekipleri bugün beklenen yağış için de tüm tedbirleri aldı.

Ormanların yağmur suyun tutulması ve yeraltı sularının oluşmasında çok büyük etkisi olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Maalesef ki yangında ormanlarımız büyük oranda yandı. Sel, heyelan gibi tehditlere karşı tedbirler almamız gerekir. Konuyla ilgili DSİ ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerimiz devam ediyor” dedi. Başkan Oktay tüm yağış döneminde ekiplerin 7/24 nöbetlerine devam edeceğini de sözlerine ekledi.