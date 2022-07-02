Marmaris Belediyesi Yaz Kursları başladı

14 branşta açılan kurslardan 2 ay boyunca 504 çocuk faydalanacak.

Marmaris Belediyesi'nin 5-17 yaş arası çocuklara yönelik 14 branşta açtığı ücretsiz yaz kursları başladı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak ve yaz aylarını verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği kursların başlangıcı bir seremoni ile kutlandı.

Açılışa Belediye Başkan Yardımcısı Ali Zağlı ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Gündüz Kaplan katıldı. Yüzme Eğitim Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte veliler ve çocukları keyifli dakikalar yaşadı. Kurslara katılan çocuklara tişört hediye edilirken, ikram aracından da etkinliğe katılan konuklara ikramlarda bulunuldu. Çocuklar çalan müzikle dakikalarca dans etti.

Burada bir konuşma yapan Başkan Yardımcısı Ali Zağlı, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimi için yaz kurslarının çok önemli olduğunun altını çizerek “Belediye Başkanımız Mehmet Oktay, Marmaris'te yaşayan tüm çocukların ve gençlerin spor yapmasına olanak tanıyan yatırımlara ve çalışmalara özellikle önem veriyor. Bu çerçevede hayata geçirdiğimiz yaz kurslarında da hepinizin çok keyif alacağına ve başarılı olacağına inancımız tam. Hepinize başarılar diliyoruz” dedi.

14 branşta açılan kurslardan 2 ay boyunca 504 çocuk faydalanacak. Yaz kurslarında halk oyunları, masa tenisi, ritim perküsyon, çocuk yogası, drama, modern dans, temel dans-bale, zumba, çocuk platesi, bokwa, crosfit, step aerobik-jimnastik, yüzme ve melodika branşlarında eğitimler verilecek. Melodika kursu AKM'de verilirken, diğer tüm kurslar Yüzme Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek.