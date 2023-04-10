Marmaris Belediyesi'nde, 28 sözleşmeli personel memuriyete geçti

Marmaris Belediyesi'nde memur kadrosuna geçen 28 personel için yemin töreni düzenlendi.

Marmaris Belediyesi'nde çalışan 28 sözleşmeli personel yemin ederek memuriyet kadrosuna geçti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, hayırlı olsun dileğinde bulunarak, “Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hem belediyemize hem devlet memurluğuna yakışacak şekilde hareket edeceğinizden hiç şüphe yok. Marmaris için hepimiz var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hepinizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından yemin töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından yemin ederek memuriyete başlayan personel Başkan Mehmet Oktay ile fotoğraf çektirdi. Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen yemin törenine Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Yardımcıları Ali Zağlı, İhsan Öztürk, Burak Demirtaş ve birim müdürleri de katıldı.