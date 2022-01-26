Marmaris Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi

Marmaris Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için bir dizi etkinlik düzenledi. Armutalan Kültür Merkezi ve 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerde çocuklar hem eğlenmenin hem de öğrenmenin keyfini çıkardı.

19 Mayıs Gençlik Meydanı'na kurulan şişme oyun gruplarında çocuklar palyaçolar ve birçok sevilen karakterle eğlencenin tadını çıkardı. Armutalan Kültür Merkezi'nde de çeşitli atölyeler ve zeka-beceri oyunları düzenlendi. Eğitmenlerin eşliğinde oyunlar oynayan çocuklar resim atölyelerinde de becerilerini sergiledi.

Çocukların güzel bir tatil geçirmesinin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Zaten pandemi nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiren çocuklarımızın eğlenmesini, öğrenmesini, ikinci yarıyıl öncesinde enerjilerini atmalarını istedik. Cuma gününe kadar devam edecek olan etkinliklerimize tüm çocuklarımız davetlidir” dedi.