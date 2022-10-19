Marmaris Belediyesi'nden defne atağı

MARKO kanalıyla 2 buçuk ton defne toplanmasını sağlayan belediye, köylünün 2 milyon TL ekstra kazanç elde etmesini sağladı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın göreve gelmesiyle tarımda atağa geçen Marmaris Belediyesi, defneyle ilgili de önemli girişimlerde bulundu. Tıp, kozmetik, gıda sektöründe kullanılan ve birçok ülkeye ihraç edilen defne hem köylüye daha çok kazandıracak hem de aroma ve büyüklük bakımından gıda sektörünün aradığı dünya standartlarında olması dolayısıyla Marmaris'in adını bu alanda da duyuracak.

Marmaris'in Çamlı, Çetibeli, Karacaköy, Turgut ve Bayır mahallelerindeki pek çok ailenin geçim kaynağı olan defnenin hem köylülere hem de bölge ekonomisine daha fazla katkı sağlaması için adımlar atan Belediye, Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (MARKO) kanalıyla köylülere ulaştı. 2021-2022 döneminde yaklaşık 2 buçuk ton defne toplanmasını sağlayan MARKO, Marmaris dışından gelen toplayıcılardan daha fazla fiyat vererek köylünün 2 milyon TL ekstra kazanç elde etmesini sağladı.

Defnenin yeni dönem hasadı da Turgut Mahallesi'nde Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan ve MARKO Başkanı Cengiz Akdeniz'in de katıldığı hasatta konuşan Oktay, “Yıllardır köylülerimiz tarafından defne hasadı yapılır. Bu yılda köylülerimizle bir araya gelerek hasada bizler de katkıda bulunduk. Ekonomik değer anlamında dünyanın en güzel, en kaliteli ürünlerinden biri bölgemizde yetişiyor. Bunun değerini arttırmak için de bizler de kooperatif vesilesiyle oyuna girmiş bulunuyoruz. 2 yıl önce kooperatifi hayata geçirmiştik. Pandemiden ve orman yangınlarından kaynaklı sıkıntılardan dolayı istediğimiz ivmeye gelememiştik ama kooperatifimizle birlikte ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.

“Bizden önceki süreçte defne yaprağının 2-2.5 lira olan piyasa değeri kooperatifin devreye girmesiyle birlikte 3 liradan değerlendirildi” diyen Oktay, “Bu hem köylümüzün hem de kooperatifimizin kazanmasını sağladı. Biz bu tarz çalışmalarımızı daha da ağırlık vererek devam edeceğiz. Sadece turizm değil tarımsal yönlerimizi de öne çıkartmak istiyoruz. Vatandaşlarımız da başarıyı gördükçe ilgi fazlasıyla artıyor. Köylüye ürettiği ürün üzerinden kazanç sağladıkça o oranda üretim de artacaktır” açıklamasını yaptı.

Başkan Oktay ve beraberindekiler daha sonra ilk bal sağımını katıldı. Turgut mahallesinden bal üreticisi İsmail Kaya'nın bahçesine giden Oktay ve Mutlu, kovanlardan bal peteği çıkararak özel makinede bunların sağımını gerçekleştirdi. Burada bir açıklama yapan MTO Başkanı Mutlu, coğrafi işaretli çam balının 2022 yılı denetimlerinin başladığını belirterek, “Memleketimize ve üreticilerimize hayırlı olsun” dedi.

Başkan Oktay ise arıcılara destek olmak için sağım hasadına katıldıklarını belirterek, “Yangın felaketlerinden dolayı maalesef ki hedeflediğimiz, istediğimiz rekoltelere ulaşmamız mümkün değil. Ancak bir şekilde üreticimizin elindeki ürünü farklı katma değerler de oluşturarak bu mesleğin sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Odamız, kooperatifimiz ve üreticilerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.