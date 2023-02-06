Marmaris Belediyesi'nden deprem bölgesine yardım eli

Marmaris Belediyesi koordinesinde toplanan yardım malzemeleri bölgeye ulaştırılması için AFAD'a teslim edildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok şehirde yıkıma neden olan deprem nedeniyle tüm Türkiye seferber oldu. 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki depremin meydana geldiği bölgede vatandaşlar büyük zarar gördü. Marmaris Belediyesi de anında bir yardım kampanyası başlatıldı. Belediye personelinden oluşan Marmaris Arama Kurtarma Ekibi de (MABKE) kurtarma çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgesine doğru yola çıktı.

AFAD ile koordineli olarak yürütülen çalışmada Amiral Orhan Aydın Spor Salonu bahçesinde kurulan yardım merkezine vatandaşlar tarafından çok sayıda battaniye, yorgan, yastık, uyku tulumu, bebek bezi, gıda, giysi gibi yardım malzemesi ulaştırıldı.

Marmaris Belediyesi Başkanı Mehmet Oktay da belediye tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Burada bir açıklama yapan Başkan Oktay, çok acı haberler geldiğini belirterek, “Öncelikle ulus olarak başımız sağ olsun. Deprem hepimizi derin bir şekilde etkiledi. İnşallah enkaz altında kalanlara en kısa sürede ulaşılır. Allah hepimizin yardımcısı olsun” dedi.

“Marmaris olarak orada sıkıntı çeken yurttaşlarımızın yanındayız” diye Başkan Oktay, "Depremi öğrendiğimiz ilk anda koordine olarak yardım çalışması başlattık. Vatandaşlarımızla birlikte topladığımız yardım malzemelerini en kısa sürede AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine ulaştıracağız. Hazır halde tuttuğumuz arama kurtarma ekibi de yolda. Acımız büyük, dayanışma içinde, bir olarak Türk ulusu olarak bunun da üstesinden geleceğiz” diye konuştu.