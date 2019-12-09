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Marmaris Belediyesinden halk plajında temizlik

Yaz ayları boyunca çevre temizliği adına farkındalık oluşturmak amacıyla birçok kurumla ortak çalışma yapan Marmaris Belediyesi, kış aylarında da bu çalışmasına devam etti.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Marmaris Spor Kulübü boks akademisinin öğrencileriyle halk plajında temizlik yaptı. Temizliğe katılanlar şişe, poşet, atık yiyecek, pet şişe, izmarit, kağıt, peçete gibi birçok atık topladı.


Farkındalık çalışmasını sadece turizm hareketliliğinin yoğun olduğu aylarda değil kış aylarında da yürüttüklerini söyleyen Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift, “Bu tür işbirlikleri ile en büyük amacımız çevre bilincini oluşturmak. Dünyanın incisi dediğimiz Marmaris'i temiz tutmak hepimizin görevi. Bunu unutmamalı ve unutturmamalıyız” diye konuştu.

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