Marmaris Belediyesi'nden Kapalı Çarşıda işgaliye denetimi

Yaz sezonunun gelmesiyle yoğun günler yaşamaya başlayan Kapalı Çarşı'da Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler işgaliye denetimi yaptı. Denetimler çerçevesinde yaya yürüyüş yollarına ve kaldırımlara ürün, reklam tabelası gibi malzemeler koyarak hem yaya geçişini zorlaştıran hem de görüntü kirliliği oluşturan işletmeler uyarılarak, malzemeler kaldırtıldı. Daha önce yapılan uyarılara uymadığı belirlenen bazı işletmelere ise cezai işlem uygulandı. Çarşı içinde yer alan dükkanların önünde satışa sunulan ürünlerin yanı sıra masa, sandalye gibi malzemelerin kaldırılması yönünde de esnaf sözlü olarak uyarıldı. Özellikle görüntü kirliliğine yönelik denetimlerin süreceğine dikkat çeken Zabıta Müdürü Muhittin Ergin, tüm esnaflardan bu konudaki kurallara uymalarını istedi.