Marmaris Belediyesi'nden kitap kampanyası

Kütüphane Haftası nedeniyle “Biriktirdiğin değil, paylaştığın senindir” sloganıyla kitap kampanyası düzenleniyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında vatandaşların başka kitapseverlere ulaştırmak istedikleri kitaplar Marmaris Belediyesi aracılığıyla toplanacak ve okumak isteyenlerle buluşturulacak. Vatandaşlar fazla kitaplarını ister eski Kültür ve Sanatevi'ndeki Sosyal ve Kültür İşler Müdürlüğü'ne getirebilecekler, isterlerse de müdürlük personeli tarafından Salı ve Cuma günleri evlerinden alınacak.

Toplanan kitaplar Kovid -19 önlemleri kapsamında gerekli dezenfekte işlemlerinden sonra okumak isteyenlerle buluşturulacak. Mayıs ayı itibariyle kitap okumak isteyen kitapseverler yine Sosyal ve Kültür İşler Müdürlüğü'nden alabilecek. Kitap bağışı için 0850 888 48 48 - 358 dahili numaralı telefon aranabilir.