Marmaris Belediyesi'nden Malatya'ya konteyner desteği

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da deprem bölgesine giderek geçmiş olsun ziyaretlerinde bulunarak konteynerleri teslim etti.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yakınlarını, evlerini kaybeden depremzedelerin çadırlardan konteynerlere taşınması için başlatılan yardım seferberliğine Marmaris Belediyesi de katıldı. Malatya'ya bağlı Yeşilyurt ilçesine gönderilen 20 konteyner Aşağı Bağlar Mahallesi Güzelbahçe Konteyner Kent'e kuruldu. Tam teşekküllü olarak kurulan ve içine gıda desteği de sunulan konteynerleri Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, depremzede vatandaşlara teslim edildi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da Başkan Yardımcıları Ali Zağlı ve İhsan Öztürk'le birlikte bölgeye hareket ederek, depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. İlk olarak Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesine giden Başkan Oktay, CHP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Kenan Yılmaz, CHP Türkoğlu İlçe Başkanı Bahri Ceyhan ve Deva Partisi Türkoğlu ve İlçe Başkanı Kazım Kuncan'ın eşliğinde bölge sakinlerini ve tüm zorluklara rağmen dükkanlarını açan esnafı ziyaret etti. Ardından Kahramanmaraş merkeze geçen Oktay, burada da CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ile birlikte Uzun Çarşı'da esnaf ziyaretinde bulundu. Son olarak CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül ile birlikte Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni de ziyaret ederek görüşmeler yaptı. Kooperatif Başkanı Şeref Kazancı'yla bölge ekonomisinin tekrar canlanması için neler yapılabileceği konuşuldu.

"Desteğimiz hep sürecek"

Başkan Oktay ve Başkan Yardımcıları Kahramanmaraş'ın ardından bir diğer deprem bölgesi olan Malatya'ya geçti. Burada depremzedeler için Marmaris Belediyesi tarafından temin edilen 20 adet konteyneri depremzede vatandaşlara teslim etti. Aşağı Bağlar Mahallesi Güzelbahçe Konteyner Kent'teki tam teşekküllü olarak kurulan ve gıda desteğiyle birlikte teslim edilen Marmaris Belediyesi konteynerlerinin kalıcı çözüm bulunana dek vatandaşların barınma sorununa çözüm olacağını ifade eden Oktay, “Depremzedelerimizin yeni yuvalarına kavuşana dek sağlıkla, mutlulukla oturması temennisiyle tüm Marmaris sakinlerinin selamını ilettik. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince deprem bölgesine destek olmaya, yaraları birlikte sarmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Şehirde ve konteyner kentlerde incelemelerde bulunan Oktay, deprem bölgelerinin hala birçok ihtiyacı bulunduğuna dikkat çekerek, “Deprem bölgesine desteğimiz hep sürecek. İnanıyoruz ki yaşananları unutmadan; dayanışmayla ve yardımlaşmayla tekrar ayağa kalkacağız. Bizi misafir eden, kucak açan tüm bölge sakinlerine sevgilerimizi sunuyoruz” dedi.