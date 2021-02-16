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Marmaris Belediyesi'nden motosikletler için cep parkı

Marmaris Belediyesi, Eşref Girginç Parkı’nda peyzaj düzenlemesi başlattı.

Marmaris Belediyesi, Eşref Girginç Parkı'nda peyzaj düzenlemesi başlattı. Bu kapsamda arka taraftaki Mengene Parkı'na da motosikletlerin park edilmesi için cep parkı yapılacak.


Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler ile Fen İşleri müdürlüğünün ortak çalışmasında Eşref Girginç Parkı içindeki yeşil alan yeniden elden geçiriliyor. Ağaçların bakımı yapılırken, mevsimlik çiçekler de dikiliyor. Çalışma kapsamında çarşı içinde motosikletli geçiş yasak olduğundan vatandaşların motosikletlerini park edip yaya olarak devam etmesi için Mengene Parkı'na motosiklet cep parkı yapılıyor.


Belediye yetkilileri motosiklet sürücülerinin artık daha rahat park alanı bulacağını belirterek, “Girilmesi yasak olan çarşı içinde dolaşmaları hem yayalar için büyük sakınca doğuruyor hem de sürücülerin ceza yemesine neden oluyor. Buraya yapacağımız cep parkı ile park et ve yaya olarak devam et uygulamasını da yoğunlaştıracağız” diye konuştu.

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