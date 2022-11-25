Marmaris Belediyesi'nden sabah sporu etkinliği

Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından kadınlar için sabah sporu başlatıldı. Vatandaşların güne sağlıklı ve zinde başlamaları amacıyla organize edilen sabah sporuna ilgi yoğun oldu. Salı ve Perşembe günleri Belediyenin spor eğitmeni gözetiminde ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliğe 50 kişi katıldı.

Yapılan çalışmadan oldukça memnun olduklarını söyleyen katılımcılar, “Marmaris Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Hocamızdan çok memnunuz, çok keyifli dersler oluyor. Biz kadınlara böyle bir imkan sağlanması çok hoşumuza gitti. Ücretsiz olması bizim için ayrı bir güzellik. Herkesi buraya davet ediyoruz, buyurun gelin spor yapalım” dedi.

Spor eğitmeni Deniz Tünay ise Salı ve Perşembe günleri yapılan etkinliğe kayıtların devam ettiğini belirterek, “Biz çok eğleniyoruz, güne enerjik başlıyoruz. Tüm kadınları bekliyoruz” diye konuştu.