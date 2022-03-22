Marmaris Belediyesi'nden su tasarrufuna dikkat

Marmaris Belediyesi, musluklara takıldığında su israfını yüzde 50'ye kadar önleyerek tasarruf sağlayan perlatör isimli aparatın dağıtımını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Oktay, “Farkındalık oluşturmak istiyoruz” dedi.

Marmaris Belediyesi, 22 Mart Dünya Su Günü'nde vatandaşlara perlatör adı verilen su tasarruf aparatı dağıttı. Musluklara takılarak yüzde 50 oranında tasarruf sağlayan aparatın 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndaki dağıtımına Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı.

Vatandaşlara bizzat perlatör adı verilen aparatı dağıtan Belediye Başkanı Oktay, su tasarrufunun önemine dikkat çekerek “Özellikle son yıllarda artan kaynak sıkıntısının da farkındalığını oluşturmak adına su tasarruf aparatlarını ücretsiz olarak vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Amacımız tasarruflu bir şekilde sularımızı kullanmak. Ayrıca özellikle son aylarda artan maliyetlerden kaynaklı su faturaları da yükselmeye başladı. Bu noktada da vatandaşımıza kısmi de olsa bir destek olmak adına da bu dağıtımı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Yapılan dağıtımdan memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar ise “Geleceğimiz için tasarruf etmemiz şart” ifadesini kullandı. Yasemin Sarı, “Hem farkındalık hem de herkesi bilinçlendirmek çok iyi. Çünkü suyumuz 10-15 sene öncesine göre daha az. Gelecek için her damla suyu saklayabilirim” derken alana gelen lise öğrencileri de tasarrufun önemine dikkat çekti.

Belediye binaları ve tesislerindeki musluklara da takılan aparttan belediye personeline, okullara ve öğrencilere de dağıtıldı. Bunun yanı sıra resmi ve askeri kurumlar, muhtarlıklar, sağlık kurumları, bankalar, meslek odaları başta olmak üzere ilçedeki kurum binalarındaki musluklara monte edilmesi için de dağıtımı gerçekleştirildi.