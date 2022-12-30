Marmaris Belediyesi'nin beslenme çantaları yüzleri güldürüyor

Sosyal incelemeler sonucu tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Marmaris Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından beslenme çantası yardımı başlatıldı. İlk çantalar önceki gün dağıtıldı. Belediye personeli sosyal destek alan ailelerin evlerine giderek çantaları teslim etti. Haftalık olarak dağıtılacak çantalarda süt, peynir, sandviç ekmeği, meyve gibi temel gıda maddeleri yer alıyor. Uygulama okullar kapanıncaya kadar devam edecek.

Çocukların olumsuz ekonomik şartlardan etkilenmemeleri ve ailelerine destek olunması amacıyla beslenme çantası yardımı başlattıklarını belirten Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Sağlıklı beslenmeleri için sosyal destek alan ailelerimizin çocuklarına her hafta beslenme çantası hazırlıyoruz. Çocuklarımız ekonomik şartlardan etkilenerek okullarına boş beslenme çantası ile gitmeyecek. Ailelere haftalık olarak teslim edilecek çantalarla çocuklarımızı gelişimine katkı sağlayacak beslenmeler ile okullarına göndereceğiz” şeklinde konuştu.