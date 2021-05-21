Marmaris Belediyesinin ikinci plajı da mavi bayrak aldı

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın (TÜRÇEV) yürüttüğü Mavi Bayrak Programı kapsamında 2021 yılı itibariyle Marmaris'te 24 plaj ve 2 marina mavi bayrak sahibi oldu. Belediyenin merkezdeki halk plajının ardından İçmeler halk plajı da mavi bayrak almaya hak kazandı.

TÜRÇEV'in nitelikli plaj ve marinalara verdiği uluslararası çevre ödülü ‘Mavi Bayrak'ı, 2021 yılında almaya hak kazanan plaj ve marinalar belli oldu. Marmaris'in 2020 yılında 19 olan mavi bayraklı plaj sayısı bu yıl 24'e yükseldi. 2 marina da gerekli kriterleri yerine getirerek mavi bayrak sahibi oldu. Yıllardır mavi bayrağın dalgalandığı Marmaris Belediyesi halk plajının ardından İçmeler halk plajı da mavi bayrak aldı.

İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın en çok mavi bayraklı 3'üncü ülkesi olan Türkiye'nin ödüllü plaj sayısı bu yıl 33 artarak 486'dan 519'a ulaştı. Muğla ise Antalya'dan sonra 106 mavi bayraklı plajıyla ülke çapında 2. oldu.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından verilen Mavi Bayrak Programı kapsamında plajların düzenli kontrolü sağlanırken, Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda 15 gün ara ile deniz suyu analizleri, cankurtaran, güvenli yüzme alanı, engellilere olanak sağlaması, çevre bilinçlendirme etkinlikleri plajların mavi bayrak alması için gerekli 33 kriterden bazıları. Bütün bu prosedürü tamamlayan plajlar mavi bayrak almaya hak kazanıyor.