Marmaris BİLSEM öğrencileri Knidos'ta araştırma gezisi yaptı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, Müzeler Haftası'nda Datça ilçesindeki Knidos Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Marmaris BİLSEM kurumu öğrencileri Müzeler Haftası dolayısıyla sorumluluk projesi olarak; arkeoloji bilgi hakkında bilgi edinmek, arkeologlar ve restoratörlerin neler yaptığını öğrenmek amacıyla Datça'daki Knidos Antik Kenti Kazısı'nı ziyaret etti. Yaklaşık 20 öğrenci öğretmenleri Seda Demirtürk Ülker önderliğinde kazı başkanlığı, uzman arkeolog ve restoratörler rehberliğinde kazı alanındaki çalışmaları inceledi. Öğrenciler, kazı alanındaki eserler hakkında arkeologlardan bilgiler alıp, yapay kazı faaliyeti ile bulunan seramik parçalarını birleştirdi. Gün boyunca gözlem ve çalışma yaparak kazı alanındaki çalışanların görevlerini de öğrenen öğrenciler, gezilerinin çok verimli geçtiğini belirterek çalışanlara teşekkür etti.

Kazı alanını gezen Marmaris BİLSEM öğrencilerinden Aras Toprak, "Biz bugün Datça Knidos Antik Kenti'ne gelerek arkeologlar eşliğinde bölgeyi tanıdık" diyerek çalışmalara katılmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Eymen Güçlü, "Arkeologlar burada nasıl kazı çalışması yapacağımızı gösterdiler. Biz de onların gösterdiği şekilde kazılar yaparak öğrendik" diye konuşurken, öğrencilerden Uras Öndersev, "Ülkemiz tarihi ve kültürel açıdan çok zengin bir ülke. Biz de bu kültürel mirasımıza sahip çıkalım" ifadelerini kullanarak herkesi kültürel mirasa sahip çıkmaya davet etti.