Marmaris Bocce ile tanıştı

Dünyanın en eski sporlarından birini ilçeye getirmek için kolları sıvayan Marmaris Belediyesi, Kemeraltı Mahallesi'ndeki bir parkta ‘bocce sahası' açtı.

Marmaris Belediyesi, ‘bocce'yi Marmaris halkıyla tanıştırdı. Dünyanın en eski sporlarından birini ilçeye getirmek için kolları sıvayan belediye Kemeraltı Mahallesi'ndeki bir parkta ‘bocce sahası' açtı. Gaziler Derneği binasının da bulunduğu parktaki açılışa Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Yardımcısı Ali Zağlı, Marmaris Gaziler Derneği Başkanı Azmi Özkan, Bowling Dart Bocce Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Filiz Kın Topal katıldı.

Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Oktay, “Değişik spor dallarına yönelik çalışmalar yapmaya gayret gösteriyoruz. Bugün bu parkta oluşturduğumuz mini bocce sahasının açılışını yaptık. Okullarımızdan da bahçelerine yapılması için talepler var. Her yaştan vatandaşımızın ilgisini çekeceğine inandığımız bocce sporunu ilçemizde yaygınlaştırmak için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Açılışta Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın da yer aldığı belediye ekibi ile Gaziler Derneği ekibi arasında bir de turnuva yapıldı. Yarışı belediye takımı kazandı.