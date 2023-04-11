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Marmaris Bozburun'da vatandaşlar iftarda buluştu

Marmaris Belediyesi’nin merkeze uzak mahalle yaşayanlarıyla buluştuğu gönül sofrası dün akşam Bozburun Mahallesi’nde kuruldu.

Marmaris Belediyesi'nin merkeze uzak mahalle yaşayanlarıyla buluştuğu gönül sofrası dün akşam Bozburun Mahallesi'nde kuruldu.



Dayanışma, bolluk ve bereket ayı olan Ramazan'da kurulan iftar sofralarının dün geceki adresi Bozburun Mahallesi oldu. Marmaris Belediyesi Bozburun Ek Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen yemeğe, Polis Haftası çerçevesinde düzenlenen başka bir iftar programı nedeniyle Belediye Başkanı Mehmet Oktay katılamazken Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk, Burak Demirtaş ve Ali Zağlı katıldı. Meclis üyeleri, CHP'li yöneticiler ve Mahalle Muhtarı Duran Güleç de yemekte yer aldı. Mahalle yaşayanlarını buluşturan sofrada iftar, dualarla açıldı.

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