Marmaris Çam Balı'nda coğrafi işaretli üretim artarak devam ediyor

2019 yılında alınan Marmaris Çam Balı coğrafi işareti, yapılan denetim sonucunda bu yıl da üretim yapan arıcılara teslim edildi. Marmaris Ticaret Odası, Marmaris Belediyesi, Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden oluşan Denetim Komisyonu tarafından yapılan ziyaret sırasında belgelerini alan Hayati Varol, İlhan Yaşar, Mehmet Kaya, Yasin Kaya, Kamil Şengül ve Mesut Kaya adlı üreticiler coğrafi işaretli balları satışa sunabilecek.

Büyük Marmaris yangını sonrası çam balı üretiminde sıkıntı yaşanacağı iddia edilse de 8 tonun üzerinde üretim yapılarak bal üretiminde sürdürülebilirlik sağlandığı da kanıtlanmış oldu. Üretim yapılan Marmaris Çam Balı'nın tamamında aynı kalitenin yakalanarak coğrafi işaret almaya hak kazanması da hem üreticilerin hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü.