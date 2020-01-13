Marmaris çeşmesine tekrar kavuşuyor

Marmaris Çeşme Meydanı, adını aldığı çeşmesine kavuşmak için gün sayıyor.

Şehrin tarihi Kale Evleri'ne giriş kapısı niteliğinde olan ve tarihi Eski (İbrahimağa) Cami'nin önünde yer alan çeşme, 2016 yılında bölgede yürütülen altyapı çalışmaları sırasında kaldırılmış; tepkilere rağmen yerine süs havuzu yapılmıştı.

Vatandaşlardan gelen talep üzerine seçim öncesinde “Marmaris çeşmesine kavuşacak” vaadinde bulunan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay bu sözünü tuttu. Başkan Oktay'ın talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü'nün bölgedeki çalışmaları başladı ve ilk olarak mevcut havuz kaldırıldı. Fen İşleri Müdür Vekili Yusuf Gök, eski mimarisine uygun çeşmenin önümüzdeki günlerde yerine konulacağını belirtti.

Marmaris'in hafızası

Konuyla ilgili açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Çeşme Meydanı ile ilgili seçim öncesinde eskiye döneceğine dair söz verdiğini hatırlatarak, “Burası yüzyıllardır Çeşme Meydanı olarak bilinen ve Marmaris'in hafızası sayılabilecek bir yer. Hatta adres tarif edilirken bile ‘Çeşme Meydanı' olarak sıkça kullanılır. Bu nedenle burada havuz olması doğru değildi. İlçemizin en önemli tarihi varlıklarından birisi olan ve ‘Eski Cami' adıyla bilinen ‘İbrahim Ağa Cami'nin dokusuna uygun olarak yapılacak çeşme çok yakında meydandaki yerini alacak” diye konuştu.