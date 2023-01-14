Marmaris-Datça Karayolu törenle açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da yapımı tamamlanan ve içerisinde Marmaris-Datça Karayolu'nun da bulunduğu 15 milyar TL'lik yatırımların açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için Muğla'ya geldi. Program dahilinde Marmaris-Datça Karayolu'nun da açılışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Menteşe'de gerçekleşen törende, İstiklal Marşı'nın okunması ile tören alanından canlı uzaktan bağlantı ile Balıkaşıran mevkiine bağlanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yollar medeniyet göstergesidir" diyerek Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu'na 'Hayırlı olsun' dileklerini sunmasının ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Balıkaşıran mevkiindeki törene; Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, il ve ilçe müdürleri ile Karayolları Genel Müdürlüğü personeli katıldı.