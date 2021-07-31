Marmaris Datça yolu kapandı

Muğla'nın Marmaris ilçesini Datça'ya bağlayan karayolu yangın dolayısıyla ulaşıma kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 gündür devam 48 saati deviren yangın devam ediyor. Marmaris ilçe merkezi ve çevre yollarda trafik kontrollü bir şekilde veriliyor. Marmaris -Datça karayolu da yangın nedeniyle güvenlik önlemi olarak trafiğe kapatıldı. Bölge trafik istasyonu ekipleri sadece acil durum araçlarının geçişlerine izin veriyor. Datça istikametine gitmek isteyen vatandaşlar ise yoldan geri döndürülüyor.