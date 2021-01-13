İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marmaris Değirmenyanı'nda prefabrik ev tamamen yandı

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü mahallesi Değirmenyanı mevkiinde tek katlı bir ev alevlere teslim olurken, evde yaşayan aile zarar görmedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü mahallesi Değirmenyanı mevkiinde tek katlı bir ev alevlere teslim olurken, evde yaşayan aile zarar görmedi.


Edinilen bilgiye göre, Marmaris Değirmenyanı mevkiinde tek katlı prefabrik evde yaşayan üç kişilik Şener ailesinin evi elektrik aksamından çıktığı düşünülen yangında kül oldu. Olay yerine gelen İtfaiye ve Jandarma ekipleri yangına zamanında müdahale etmesine rağmen ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan evdeki alevlerden sıçrayan kıvılcımlar elektrik direğine sıçradı.


Olay ile ilgili itfaiye ve jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.