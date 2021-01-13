Marmaris Değirmenyanı'nda prefabrik ev tamamen yandı

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü mahallesi Değirmenyanı mevkiinde tek katlı bir ev alevlere teslim olurken, evde yaşayan aile zarar görmedi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Değirmenyanı mevkiinde tek katlı prefabrik evde yaşayan üç kişilik Şener ailesinin evi elektrik aksamından çıktığı düşünülen yangında kül oldu. Olay yerine gelen İtfaiye ve Jandarma ekipleri yangına zamanında müdahale etmesine rağmen ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan evdeki alevlerden sıçrayan kıvılcımlar elektrik direğine sıçradı.

Olay ile ilgili itfaiye ve jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.