Marmaris Deniz Sınırı Kapısı'nda virüse karşı önlemler arttırıldı

Korona virüsün (Covid-19) ülkemizde bir kişide tespit edildiğine yönelik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından Marmaris Deniz Sınır Kapısında alınan önlemler artırıldı.

Marmaris'in Adaağzı Mahallesi'nden bulunan deniz sınır kapısındaki 37,2 derece vücut ısısına duyarlı termal kamera geçtiğimiz hafta cumartesi günü takılmıştı. Ayrıca sağlık odası (karantina odası) kuruldu. Yabancılarla irtibat halinde olan personel koruyucu maske ile ekipmanlar kullandı. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yolcu giriş bölümüne “Yeni korona virüsten nasıl korunabiliriz” başlıklı pankartlar asıldı.

11 Mart 2020 tarihi (Çarşamba), saat 17.00 sıralarında Yunanistan'ın Rodos Adasından gelen kargo ve yolcu taşıyan bir gemi limana demir attı. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personeli, geminin demir attığı tarafa giderek yolcuların doldurduğu kimlik ve sağlık bilgileri içeren formları incelediler. Sağlık personelinin onayı ardında aralarında Türk, Yunan, Gürcü, Fransız, Alman ve İngilizlerden oluşan 19 kişi, gelen yolcu bölümüne geldi. Yanlarında köpek ve evcil hayvan bulunan yolcular termal kameralardan sırayla geçirilerek maskeli ve eldivenli kişilerce pasaport noktasında işlemlerini yaptırdı.

Kış sezonunda haftanın iki günü Marmaris-Rodos seferi yapılan feribotların özel donanımlı sağlık ekipleri tarafından sefer öncesi ve sonrası temizlendiği bildirildi.