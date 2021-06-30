Marmaris, Denizcilik Bayramı'nı kutlayacak

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Marmaris'te bir dizi etkinlik düzenlenecek. Bayram dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, denizlerin temizliği konusuna vurgu yaptı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 95. kez kutlanacak. İlçenin yerel tarihinde çok önemli bir yere sahip Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Marmaris Belediyesi bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Kutlamalar kapsamında 1 Temmuz Perşembe günü saat 17.00 ile 19.00 arasında Atatürk Meydanı'nda çeşitli yarışmalar düzenlenecek.

Marmarisli yüzücüler “Temiz deniz, temiz dünya, temiz toplum” sloganıyla Aktaş'tan Atatürk Meydanı'na kulaç atacak. Yüzücülere Yelken Kulübü sporcuları da yelkenleriyle eşlik edecek. Atatürk Meydanı ise çeşitli yarışmalara ev sahipliği yapacak. Denizcilik Bayramı deyince akla gelen geleneksel yağlı direk ve halat çekme yarışmaları izleyenlere yine keyifli anlar yaşatacak. Yarışmalarda birinci gelenlere günün anısına çeşitli hediyeler de verilecek.

Öte yandan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Oktay, “Türk denizciliği binlerce yıllık köklü bir geçmişe sahiptir. Kabotaj Kanunu da yabancı devletlerin deniz ticareti üzerindeki egemenliğine son vererek ulusal kalkınmanın temel taşlarından bir tanesi olmuştur. Son zamanlarda birçok yerde görülen müsilaj gibi çevresel felaketler denizlerimizin ne denli yaşamsal öneme sahip olduğunu göstermiştir. Bu çerçevede denizciliğin büyük öneme sahip olduğu Marmaris'te yaşayan herkesi ve ilçemize gelen misafirlerimizi denizlerimiz konusunda daha duyarlı olmaya ediyorum. 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nı kutluyor, deniz şehitlerini saygıyla anıyorum” dedi.