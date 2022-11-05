Marmaris Devlet Hastanesi doktorları Kasım ayında mesai saati dışı muayene yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulünün başlandığını açıklaması üzerine, Marmaris Devlet Hastanesi'nde de Kasım ayında üç uzmanlıkta muayeneler açıldı.

Marmaris Devlet Hastanesinde saat 17.00'da biten muayene saatleri bazı poliklinikler için 19.00'a kadar uzatıldı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği Op. Dr. Akın Acıbozlar, Nöroloji Kliniği Uzm. Dr. Elif Kahya ve Ultrason Birimi Uzm. Dr. Metin Bora Vardar saat 19.00'a kadar hastanede Kasım ayı sonuna kadar hasta kabulü yapacaklar.

Marmaris Devlet Hastanesinde mesai saatleri uzatılan uzman doktorlar için MHRS üzerinden 182 aranarak randevu alınabilecek. Kasım ayı süresince üç uzman hekimin mesai saatleri dışında hasta muayene ve tedavi kabulü talebe göre farklı dallarda da açılabilecek. Hasta sayısındaki artış ve talebe göre bu sürecin uzayabileceğini belirtildi.