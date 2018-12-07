Marmaris Devlet Hastanesi yenilendi.

Hastanenin acil servisi, hasta bakım üniteleri, sağlık personeli odaları, tuvaletleri hayırsever vatandaşlar tarafından yenilenip yeni cihazlar alındı.

Marmaris Devlet Hastanesi tadilattan geçerek yenilendi. Hastane Başhekimi Doktor Ahmet Mutlu Arıcı Arıcı ve ekibinin girişimiyle hayırsever bir vatandaş tarafından yaklaşık 500 bin liraya yenilenmeye başlanıldı. Acil Servis alanı genişletilerek 12 olan yatak kapasitesi 27'ye çıkartıldı. Polis noktası, ayakta ve yatarak müdahale odaları ayrıldı. Terör örgütüne yataklık yaptığı belirlenen bazı kişilerin kapatılan hastanelerinden sıfır ve iyi durumda son model cihazlar getirildi. Tamamen yenilenen acil servis, hasta ile sağlık personelinin ferah ortamlarda bulunması sağlandı. Acil servise gelen tüm hastaların bir arada bakıldığı alanda artık çocuklar için özel bölüm oluşturuldu.

Hastaları ve acı yaşayanları görerek korkuya kapılan çocuklar, artık ayrı geniş bir bölümde bakılacak. Acil Servis'in özel bir bölümüne yapılan geniş bir alanda, duvarlar renkli ve çizgi film karakterleriyle boyandı. Çocuklar için televizyon konularak onlara özel yatak ve cihazlar ayarlandı. Her şeyin düşünüldüğü alan yeniden yapılandırılırken yetişkin ve çocuklar hastalar düşünülerek röntgen cihazı Acil Servis'e getirildi. Hastanenin alt katında birçok bölüm kazandırılarak birçok servise ilave alanlar oluşturuldu. Hastanenin en büyük sıkıntılarından bir olan görüntüleme cihazlarının tek oluşu, uzun kuyruklara neden oluyorken, arızalanmaları nedeniyle de günlerce sorun yaşanıyordu. En çok kullanılan röntgen cihazı getirilerek sayı ikiye çıktı. Nüfusun kalabalık olduğu yaz aylarında saatlerce sıra bekleme derdi sona erdi. Acil Servis'ten girip, koridorun bir ucuna yürümek ve beklemek sıkıntıları son buldu. En büyük eksiklerden biri olan laboratuvarda kullanılan biyo kimya cihazı getirildi. Acil Servis ve hastane içinde hastalar için kadın-erkek, engelli tuvaletleri artırıldı. Acil Servis yenileme sırasında üst ve alt katlarda fazla alanlara odalar yapıldı. Sağlık personeli ve hasta rahatlığı düşünülerek yapılacak odalar da daha ferah hizmetler verilecek. Marmaris Devlet Hastanesi'nin laboratuvarı Ahu Hetman adına hayırsever işadamı Tuna Hetman tarafından yenilenirken, röntgen ve kan alma servisi de Ali Rıza Alper ve İsmail Şahin tarafından yenilendi.Hastanenin bir önceki acil servis yenilenmesi Marmarisli iş insanı Doğan Tugay tarafından merhum Naim Tugay adına yapılmıştı.