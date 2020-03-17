Marmaris Devlet Hastanesi'nde Korona virüse karşı koruyucu önlemler arttırıldı

Hastanedeki tüm ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemi yapılmasının yanı sıra hastane yönetimi tarafından alınan kararlar kapsamında;yemekhanede sıkışıklığı azaltmak üzere hastane bahçesine 6 masa kuruldu, böylece yakın temas ihtimali azaltıldı.

Tüm bu tedbirlere ek olarak tıbbi sekreterlerin desklerinin önüne kırmızı şeritler çekildi ve durulması gereken mesafeler belirtildi. Hastanenin içinde bulunan led ekranlarda ise düzenli olarak hastalıklardan korunma yolları videoları ve poliklinikler ile ilgili bilgiler yayınlanıyor.

Hastalar muayene için sıra numaralarını ve barkodllarını da koridorlara yerleştirilen kiosk cihazlarından alabiliyor. Marmaris Devlet Hastanesi hastalıktan korunma tedbirleri ile öncü oluyor.